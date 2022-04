Ads Secretariat TRANSCRIPTION, BIOGRAPHIES

Bonjour Bonjour !



ADS SECRÉTARIAT va refaire une petite jeunesse à son site internet qui en avait bien besoin !



Il est toujours visible, ceci étant, et vous pourrez ainsi suivre en direct sa métamorphose, et même proposer des choses, nous encourager etc., si vous le souhaitez via le formulaire de contact.

Amusant n'est-ce pas ?



ADS SECRÉTARIAT c'est quoi ?



ADS SECRÉTARIAT

a été créée en 2009 par Sandrine ADDIS.



Cette micro entrepreneuse – secrétaire de formation depuis vingt cinq ans – fourmille de mille projets et souhaite que sa petite entreprise connaisse une certaine forme de crise ! Oui, oui, vous avez bien lu : N’est-il pas dit qu’en japonais, les deux idéogrammes composant le mot « crise » signifient, l’un « danger » et l’autre « opportunité » ?

On vous laisse méditer…

Entre temps, ADS SECRÉTARIAT vous propose son expertise :

- services de secrétariat et de comptabilité externalisé ou sur site,

- transcription audio/vidéo,

- office, home & personal organizer (aide à l’organisation professionnelle et personnelle),

- traductions,

- création de petits sites web pour les micro-« géniaux »-entrepreneurs,

et encore bien d’autres projets à venir….



ADS SECRÉTARIAT,

c’est aussi Biographie pour tous (biographies personnelles), mais ça, c’est une autre histoire à écrire en d’autres pages…



CONTACTER ADS SECRÉTARIAT : http://ads-secretariat.com



Mes compétences :

Histoire

ADS