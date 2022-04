Adsearch, cabinet de recrutement spécialisé, recrute dans toute la France des profils d'experts techniques, de cadres et de cadres dirigeants pour des PME et des sociétés de grande envergure. Grâce à ses différents pôles d’expertise, Adsearch intervient dans les principaux domaines suivants : Banque-Finance-Assurance, BTP-Immobilier, Energie, Commerce et Distribution, IT, Supply Chain et Logistique, R&D Manufacturing.



Toute l'équipe de Bordeaux se tient à votre entière disposition, que vous soyez candidats à l'écoute du marché ou que vous soyez futur client à la recherche d'un profil à recruter



A très bientôt



Adsearch Bordeaux

1, Avenue Henri BECQUEREL - Bat D

Zone d'activités Kennedy

33700 MERIGNAC

Tél : 05 56 13 12 44



Mes compétences :

Services

Conseil RH

Recrutement par approche directe

Recrutement cadres

Conseil en recrutement