Aduobo EDOUKOU

Je suis Edoukou Aduobo j'ai été Directeur d'une société laitière en Cote-D'Ivoire étant à ce titre l'initiateur du TAMPICO dans ce pays.Après un séjour en EUROPE j'ai été parmi les premiers leaders du marketing de réseau en Cote-D'ivoire et au Bénin.Actuellement je me suis retiré dans mon village à 210kms d'Abidjan ou je gère mes plantations.j'aime la lecture, le sport de contact etant une reference dans les arts martiaux pendant plus de 27ans.Mon favori aujourd'hui c'est l'informatique.j'aime échanger avec des gens de conviction,sincère et ponctuel.

Merci



Mes compétences :

Ressources humaines

Informatique

Administration des ventes

Qualité

Agroalimentaire

Communication

Management

Comptabilité