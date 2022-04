Advanced Prototyping Solutions Meetings est une convention d'affaire dédiée au développement de produit, prototypage et fabrication rapide. Cette quatrième édition se déroulera les 3 et 4 février 2016 à Lyon, Espace Tête d'Or.



Les nouvelles technologies de fabrication directe, initialement dédiées aux phases de prototypage, prennent également une part croissante dans la production dans les industries manufacturières. De plus en plus performantes et plus abordables ces nouvelles méthodes de fabrication élargissent leurs champs d'application dans nombre de secteurs industriels, notamment à haute valeur ajoutée.



APS Meetings est une occasion privilégiée pour utilisateurs et fournisseurs de s'informer, de se rencontrer, et d'avancer efficacement.



Site internet:









