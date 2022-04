Bonjour, je m'appelle Adyloa Mataoa, j'ai 24 ans et je suis diplômé d'un Bac Professionnel de Secrétariat. Récemment j'ai arrêter mes études afin d'entrer dans la vie active. Je suis quelqu'un d'ouvert, de dynamique et j'aime apprendre de nouvel chose peux importe le domaine ou l'endroit. Je parle 3 langues dont, le Français, l'Anglais et le Japonais.