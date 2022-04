Ae² ANCIENS ENSIATE

La création de l’association des anciens élèves de l’Ensiate, vise à consolider et à renforcer les liens de partage, de solidarité et d'amitié dans le temps, dans le but d’agrandir durablement cette famille qu’est l’Ensiate.

Cet objectif reflète la volonté profonde de contribuer au développement d'un environnement où chacun pourra partager son savoir, ses connaissances, ses relations…

Pour cela, la Présidente Nada Ljazouli et la Secrétaire Naomi Morissaint-Soudat, proposent des événements tout au long de cette année 2013 afin que chacun ait l’occasion de se rencontrer, de se connaître en participant à des activités ludiques, festives ou encore sportives…

C’est uniquement avec VOTRE aide, VOTRE contribution et VOTRE ambition que, (AE)² pourra perdurer afin d’ouvrir la porte à une notoriété : pour tous, pour notre savoir faire.

Alors envoyez nous vos coordonnées pour que nous puissions vous contacter et vous tenir au courant des activités en cours et futures.



Mes compétences :

Développement Durable

Energie