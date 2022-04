Aebi AEBI-BF

Je suis Mr DELMA Germain .je suis un technicien en mécanographie,spécialiser dans les photocopieuses, les caisses enrégistreuses, les machines à écrire et les ordinateurs.

Je m'intéresse à tout ce qui est de la mécanographie.

je suis un fondateur d'une société dénommer AEBI-BF ( Atélier d'Entretien Bureautique et Informatique- Burkina Faso) dont son siège est à ouagadougou c'est au Burkina-Faso .creer en 2006.

J'ai travaillé plusieur années dans la société CFAO Technologie en tant que mécanographe, ayant acquérir de l'expérience j'ai decidé de créer ma propre PME.

Je suis toujours dans la mécanographie et je cherche d'éventuelles personne sont pour qu'ont travaillés.En ce qui concerne le site viadeo, c'est un site qui très bon pour les chercheurs, les clients ,et les autres ,tel que diplômer et autres. En m'adhérant à ce site c'est pour améliorer mes relations trouver des parténaires, des chefs d'entreprises et partager des expériences.

vous qui etez dans le site pour vous faire des amis ,des contacts de grands niveaux ou autres ,je vous souhaite une grande chance .

Nom: DELMA Germain

vous voulez me contacter :



Bur: 00226 504-356-21

cel: 00226 706-686-08 où 00226 766-696-16

mail:aebi_ouaga@yahoo.fr où jeremiedelma@yahoo.fr