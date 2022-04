Aecm-Ae RECRUTEMENT MÉDECINS

Alliance Européenne de Coordination Médicale - Agir Ensemble



La démographie médicale en France pose problème. La répartition inégale des médecins entre le Nord et le Sud, et entre les campagnes et les villes, devient un réel problème de santé publique.



Les déserts médicaux se multiplient pour des raisons entre autres démographiques. D’ici 2020, la situation devrait empirer. Les médecins installés dans les années 70 sont voués à partir à la retraite et le nombre de diplômés depuis 30 ans ne cesse de chuter.

Le constat est simple : être médecin de campagne n’attire plus, le nombre de déserts médicaux s’accroit.

Véritable problème de santé publique, les solutions envisagées font l’objet d’un bras de fer constant entre gouvernement et internes qui voient dans ces mesures une atteinte à leur liberté d’installation.

Le gouvernement envisage d’atténuer ce problème par des mesures incitatives, telles que le versement d’allocations, afin que les jeunes diplômés s’installent en zone rurale, ou à contrario, renoncent à se mettre en activité en ville.

Les Maisons de Santé, qui regroupent géographiquement plusieurs professions médicales assurant les soins de premiers secours, seraient également une solution concrète au manque de médecins de campagne.

Pour parer à cette situation, certaines communes ont choisi de maintenir en activité les médecins de campagne déjà installés dans les déserts médicaux.



Pour celles qui sont malheureusement toujours dans cette problématique de recherche active de médecin, l’Alliance Européenne de Coordination Médicale-Agir Ensemble a décidé de mettre en avant une grande campagne d’information recrutement Communes. Cette campagne donnera la possibilité à CINQ communes par département de pouvoir intégrer le projet et ainsi bénéficier des différents services de l’AECM-AE.