Aecm ASSOCIATION

Association AECM : Acteurs Economiques Centre Mauges est un regroupement de chefs d'entreprise de tous secteurs d'activités présents dans la communauté de communes Centre Mauges et ses alentours.



Aujourd'hui composé d'une soixantaine de membres, il est également composé d'un bureau d'une dizaine de personnes.



Nous réalisons régulièrement des visites d'entreprises et la promotion des nouveaux entrepreneurs sur le territoire.

notre objectif principal est de faciliter les liens avec les institutions et d'échanger avec un large réseau regroupant tous les acteurs économiques.