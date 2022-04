AEMY, anciennement l’activité Formation du Groupe CPi est solidement implantée sur le grand ouest depuis 1989.



AEMY a pour vocation de conseiller et d’accompagner les PME/PMI, les grands comptes et les collectivités sur la conduite et la réussite de leur projet de formation informatique du personnel et concepts environnementaux.



La qualité de nos prestations et la satisfaction de nos clients sont des éléments déterminants et démontrent notre savoir faire.



Nos formations garantissent à votre personnel : performance et compétitivité. Pour cette raison AEMY vous accompagne dans vos projets à hauteur de vos ambitions.



Notre dynamisme, enthousiasme, réactivité à votre service, pour bâtir avec vous un partenariat solide et professionnel.



Depuis près de 10 ans, AEMY est « Certified Partner for Learning Solution » et Gold Partner Microsoft.



La diversité de nos offres de formation nous permet de répondre aux besoins les plus précis sur les domaines technique, bureautique, développement, bases de données, PAO et DAO tous niveaux.



Formations informatiques à Rouen, Caen, Charbourg, Le Havre, Paris,... Tous niveaux et toutes versions.



AEMY met à votre disposition 5 salles de formations sur le site de Mont-Saint-Aignan et 3 salles sur le site de Caen. Chacune pouvant accueillir de 6 à 20 stagiaires.



Depuis 1991, AEMY a su s’entourer d’environ 50 formateurs professionnels, expérimentés et certifiés (MCSA, MCT, MCSE)



Découvrez Toutes nos sessions de formations informatiques ouvertes sur notre site internetArray



Ainsi que notre catalogue formations :

http://www.aemy-formation.fr/catalogue-organiser-sa-formation.html



Un besoin, un projet, une question ?

Aémy Formation

Tél : +33 (0) 235 590 591

Email : aemy@aemy.fr

www.aemy-formation.fr



Responsable formation :

Mr Olivier Dégardin

o.degardin@aemy.fr



4 bis rue Andréï Sakharov PAT La Vatine 76130 Mont Saint Aignan – FRANCE



Mes compétences :

Formations développements

Formations PAO-CAO-DAO

Formations Bureautique

Formations Techniques

Microsoft