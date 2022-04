Aeraulique R/S

Suite à une expérience depuis 1991 dans le domaine de l'entretien,

dépannage de réseaux de ventilation, cabines de peinture en milieux séveso,

site BASF peinture et encre france

nous avions développé le nettoyage de réseaux de gaine de ventilation

entretien et essai clapets coupe feu

filtration poche plissée nettoyage des conditionneurs d'air à eau et sec

nettoyage de cabine de peinture eau et sèche part gouttelette et bac à fosse filtration

filtration eu 5 et filtration poche et plissée nettoyage de batterie clim et conditionneur

dépannage et changement de moteur électromécanique démontage et dépannage de turbine d'extraction tours de refroidissement désinfection et nettoyage de gaine ventilation V.M.C, climatisation dégraissage

hotte de cuisine désenfumage sur hotte de cuisine 400 degrés 2 heures

démontage et changement de poche sur dépoussiereur

changement des palmes

passage caméra dans les réseaux de ventilation et assainissement

nettoyage par ultra-violet

dégorgement, pompage, curage passage caméra, des réseaux assainissement relevé d'anomalie

nettoyage de bardage et industriel

vente de matèriels de cuisine pour restaurant professionnelle



Mes compétences :

Aéraulique et ventilation

Aimant son travail

Réactivité

Trouve une solution à chaque problème

Travail de qualité

Gestion de projet

Management