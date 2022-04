Aérogommage Décap AUDE AERO PROJECT

Bonjour

L'Aérogommage permet de décaper sans les altérer les surfaces ( pierre, ciment, béton, bois, inox, aluminium, acier ) et de leur redonner leur aspect d’origine en éliminant radicalement peintures, tags, traces d’oxydation, graisses et pollutions diverses.

Par exemple : un volet en bois dont le vernis ou la peinture est vieilli par le temps, l'aérogommage en viendra à bout rapidement sans abimer la surface en bois du volet.

Sur des statues en pierre couvertes de traces de pollution et de mousse, l'aérogommage permettra de leur redonner leur aspect originel.



L'aérogommage s'adresse aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises et à l'industrie désireux d'utiliser un procédé de décapage/nettoyage performant et non abrasif tout en préservant l'environnement.



Mes compétences :

Nettoyage preparation de surface

Traitement de surfaces

Decapage meuble

Partenaire immobilier

Nettoyage de monuments funeraires

Lutte en tags et graffitis

Intervenant apres sinistre

Decapage tous supports biologique