Aesb AESB DESCARTES FINANCE

Association loi 1901 constituée et déclarée le 9 avril 1979.



Nos missions



Favoriser l'emploi des diplômés du Master et l'évolution de carrière harmonieuse des diplômés déjà entrés dans la vie professionnelle.

Servir de lien permanent entre les diplômés de promotions différentes afin de favoriser l'esprit d'entraide entre les membres.

Poursuivre l'action de promotion du Master auprès des différents établissements susceptibles d'accueillir des diplômés à titre temporaire ou définitif.

Informer ses membres sur l'évolution des enseignements du Master, sur les recherches menées dans le cadre des mémoires élaborés par les étudiants en cours de scolarité et les thèses soutenues par les diplômés.

Maintenir par delà la spécificité des tâches professionnelles de chacun, l'ouverture sur les grands problèmes bancaires et financiers contemporains et sur leurs évolutions.

Elle est basée au domicile d'un diplômé du Master, Monsieur Séry Jean, à la charge du Secrétariat Général à Montreuil, 40 rue Condorcet.



Objectifs

L'objectif de ce siteest de créer des liens entre etudiants et diplômés du Master 2/DESS Banques et Finances de l'Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité (Paris 5) et de promouvoir la qualité de notre formation.



The Université Sorbonne Paris Cité (USCP) Master Degree in Business Management, Banking and Finance Alumni Association provides a community for Alumni and Students of USCP, for career advice, professional development and related conversations.

Our aim is to maintain partnership among Alumni and Students, further the USCP Master Degree in Business Management, Banking and Finance Program promotion towards other Universities and Establishments subject to welcome our Students.

We also are to inform members about evolutions within courses of the Program, on Research fulfilled by Students during their Degree and Thesis Research supported by Graduates.

Beyond professional tasks specificities of each of us, we'd like to bring a wide open vision of the great contemporary banking and financial issues and their evolutions.

Welcome to the community!



Philosophie

Le contexte économique actuel et ses implications en termes de recomposition du paysage financier rendent encore plus nécessaire l’échange d’informations et la mise en avant de la spécificité de notre cursus.



C’est le rôle que joue l’Association des anciens en vous permettant de vous appuyer sur un réseau et de bénéficier de nos efforts mis en œuvre afin de mettre en avant la valeur ajoutée de notre formation.



L’AESB Descartes Finance met à votre disposition un ensemble de services, notamment :

- La possibilité de vous inscrire aux réseaux sociaux (Viadéo et Linkedin), pour retrouver des anciens ;

- Un site Internet,Array, pour partager l’information et connaître le programme des conférences ;

- Un annuaire, dont la nouvelle publication est prévue en décembre, pour nous faire connaître ;

- Un référencement de notre formation auprès des organismes financiers et des cabinets de recrutement, pour faciliter vos démarches professionnelles.



Pour cela, il vous suffit de rendre sur l'espace adhésion:

http://www.aesb-descartes-finance.com/contact/adherer-a-l-aesb-descartes-finance-1.html



Plus d'infos ici:

http://www.aesb-descartes-finance.com/pages/presentation.html



Mes compétences :

Master Professionnel

Banque

Finance

Association

Banque en ligne

Contrôle financier

Finances publiques

Financement de projet

Investissement

Banque de détail

Finance de marché

Banque privée

Analyse financière

Droit des affaires

Finance d'entreprise