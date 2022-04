L'agence AF Investigation est une agence privée de recherche, autorisée et légitimé par le Conseil d’État du Canton de Genève.





Vous avez besoin d’un détective pour vous aider à collecter et réunir des éléments de preuve lors d’une procédure civile, administrative, pénale, commerciale, industrielle, financière ?



Afin de permettre la manifestation de la vérité et garantir le succès de votre action en justice l’agence AF Investigations intervient dans des domaines très variés: recherche de débiteurs, enquête de solvabilité, divorce, pension alimentaire, personne disparue, harcèlement, violence conjugale, enquête financière, concurrence déloyale, escroquerie, détournement, chantage, extorsion, abus de faiblesse, atteinte à l’honneur, diffamation, contrefaçon, contre-enquête pénale, fraudes aux assurances et aux organismes sociaux…



Soucieux du respect des libertés individuelles et des règles de droit en vigueur, nous attachons la plus grande exigence à la conduite d'une éthique professionnelle irréprochable afin d'apporter confiance, transparence et efficacité lors de nos interventions. AF Investigation dispose de moyens permettant à nos enquêteurs d’obtenir tous éléments matériels utiles afin d’apporter satisfaction, confiance et succès à nos clients.



Nos engagements sont :



Respect de la déontologie de la profession

Respect du secret professionnel

Respect de la vie privée et des libertés fondamentales

Respect de la parole donnée

Respect de la législation

Respect des engagements contractuels