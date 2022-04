Afaf CHOUIDRA

Je suis un élève ingénieur en troisième année à l'Ecole National Supérieur d'Informatique et d'Analyse des Systèmes option génie logiciel, je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude.

Rigoureuse, sérieuse et motivée, je suis disponible durant la période du stage tout en étant désireuse de m’impliquer au sein d’une équipe dynamique qui pourra m’apporter une approche concrète du métier.



Mes compétences :

JavaScript

Java EE

Java

Java ME

SQL

Android

Microsoft SQL Server

Hibernate

HTML 5

CSS 3

Visual Basic .Net

PL/SQL

SQLite

Spring Framework

MySQL

Architecture SOA

CORBA