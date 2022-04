Www.agri-expo.net

AGRI-EXPO MAROC : Premier salon itinérant des régions du Maroc



C’est dans l’objectif de mettre en valeur les potentialités des différentes régions du Maroc, de rapprocher les nouveautés technologiques, le savoir faire agronomique, technique et commerciales afin de provoquer des leviers de croissance et d’émancipation de certaines catégories d’opérateurs que AGRI-EXPO MAROC est né.

Ce salon itinérant organisé par CECPEW sarl s’inscrit dans le cadre de la stratégique nationale du Plan Maroc Vert et dans sa déclinaison régionale. Pilier 1 et Pilier 2 réunis dans ce carrefour d’échanges, de rencontres et d’informations auront l’opportunité de trouver un grand nombre de réponses à leurs attentes.

Les trois premières étapes de ce salon sont prévues à Berkane, Larache et El Jadida.

Venez nombreux contribuer à l’agriculture nationale de demain et à la sécurité alimentaire des générations futurs.

www.agri-plus.net

Agri-plus est un portail électronique d’information marocain dédié à l’agriculture et plus spécifiquement à la production végétale.



Nous avons axé notre choix sur deux critères clés qui sont avant tout la position qu’occupe l’agriculture en générale dans l’économie mondiale et plus particulièrement dans celle de notre pays, en seconde lieu, l’expérience de l’équipe d’Agri-plus dans les différents maillons de la chaine dans ce secteur d’activité autant au Maroc qu’à l’étranger.



Notre objectif est d’informer nos internautes sur les différents aspects du parcours d’un produit agricole de la réflexion de plantation jusqu’à l’assiette de consommateur.



Pour cela, nous avons développé un certain nombre de rubriques qui ont attrait à la production, exportation, importation et autres avec des thématiques ciblées.



Par cette ligne éditoriale, nous voulons apporter des réponses à des interrogations que se posent les différents acteurs qu’ils soient en amont ou aval de la filière.



Agri-plus est aussi un outil de travail au service des chercheurs et des étudiants impliqués dans le domaine de l’agriculture.