Afaf ZEJLI

Actuellement en programme d'échange Erasmus+, je suis en M2 à l'ESC Amiens, spécialité marketing.

J'ai fais mes études primaires et secondaires à l'école espagnole de Casablanca (Maroc), puis à l'age de 17 ans je suis partie pour ma première aventure en solo vers l'Espagne pour faire une formation professionnelle en gestion administrative. Tout début est difficile mais ces quelques mois passé seule, loin de ma famille, m'ont permit de me connaitre à moi même et d'apprendre que le monde de la gestion des entreprises était fait pour moi.

Après ces quelques mois d’endurance et d'enrichissement personnel et éducative, je suis rentré au Maroc avec l'idée de monté ma propre boite de distribution de produits cosmétique, mais en me rendant compte que j'étais encore verte dans ce domaine j'ai décidé de reprendre mes études et découvrir d'avantage le monde des entreprises, c'est pour cela que j'ai décidé de retourné en Espagne (même si je savais que ce n'étais pas facile de requiter la famille) pour intégrer la faculté de Sciences Economiques de Malaga dans la filière d'Administration et Direction des Entreprises (BAC+4). Comme je l'imaginais la séparation n'a pas était simple au début mais je n'ai pas baissé les bras et j'ai continuer à lutter pour mon avenir.

Au courant de mes années à l'université j'ai assisté à des conférences, forums et challenges. et j'ai connue beaucoup de gent.



Pendant mon cursus j'ai du arrêter mes études pendant presque un an pour travailler comme commercial voyageur et ainsi pouvoir, d'une part, connaitre le monde des entreprises, et d'une autre, financer mes études.