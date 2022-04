Je suis Afane Amadou né en 1957 à Téra region de Tillabery aprés mes etudes primaire et secondire au CEG 1 de Téra j'ai suivi une formation en technique de fonçage de puits tous systeme et ùise à la disposition du ministere de l'hydraulique pour servir en qualité d'agent d'execution des activités du projet hydraulique villageoise et scolaire pour le compte de l'INDRAP avant de suivre une formation en planification. j'ai aussi evolué dans les ONGs internationnales et nationnales ,je suis marié à deux femmes et douze enfants et trois petits enfants je vit presentement à Téra chez moi J'ai commencé trop jeune le developpement et ça permis d'acquerir plusieurs connaissances à travers des reseaux nationnaux et internationnaux,j' ai egalement effectué plusieurs missions et voyages d'etudes à letranger .Merci



Mes compétences :

Technicien genie rural

planificateur de projet