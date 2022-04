Afariad HANAN

Rejoindre une équipe dynamique serait pour moi l’occasion de mettre mes compétences économistes et linguistiques au service de mon employeur.

En effet, de par mes études supérieures, les stages professionnels effectués, j’ai acquis une expérience riche et diversifiée me permettant aujourd’hui de prétendre à des responsabilités diverses.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information ou un éventuel entretien et vous remercie de l’attention que vous accordez à mon courrier.



Mes compétences :

Bonne organisation

Communication

Dynamisme

Initiative

Organisation

Perseverance

Relationnel

Rigueur

Sens de la communication