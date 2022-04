AFAS-Projects, a été crée le 25 septembre 2012, et est spécialisée dans le conseil en technologie et R&D appliquée aux 4 transports : automobile, aéronautique, automobile, espace et transports guidés.

Elle est soutenue et parrainée par la Junior ESTACA de Levallois, crée en 1983, qui est actuellement Junior-Entreprise.



Nos domaines de compétences sont:



Informatique & Automatique

- Développement logiciel

- Automatique

- Développement web



Electricité & Onde

- Electrotechnique

- Acoustique

- Génie énergétique



Génie mécanique

- Mécanique

- CAO/FAO

- Conception de prototype

- Conception de système

- Science des matériaux



Divers ingénierie

- Génie de production industriel / productique

- Logistique

- Hydro-Ingénierie

- Etude documentaire



Le mot du Président:

« Motivation, Réactivité, et Rigueur sont les maîtres mots de AFAS-Projects. Labellisée CNJE, la Junior de l’ESTACA Campus Ouest peut répondre aux défis d’aujourd’hui, tout en imaginant les défis futurs. Dynamique, minutieuse, et préoccupée de satisfaire au mieux ses clients dans une démarche harmonisée et professionnelle, AFAS-Projects s’engage à sélectionner parmi les élèves ingénieurs de l’ESTACA, les plus à même à répondre à votre demande. AFAS-Projects assure un processus d'amélioration continue, visant à perfectionner ses méthodes et à assurer la qualité de leurs prestations. »



Christophe Busin

Président AFAS-PROJECTS 2013-2014