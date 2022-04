Afass Services créateur d’événement, vous offre une autre dimension à votre imagination et conçoit pour vous des événements originaux et inédits. D’un séminaire de direction de 10 personnes et jusqu’à une convention de 700 personnes, nous vous offrons des solutions adaptées a vos besoins.



Issus du monde du tourisme et de la communication événementielle, nous nous appuyons sur un solide réseau de professionnels pour assurer et offrir des solutions et des produits adaptés à vos événements.



Tous nos prestataires adhèrent à une charte de partenariat pour garantir une qualité de prestation, le respect des délais ainsi que des prix en vigueur sur le marché.



Nous offrons un service entièrement à la carte et adapté aux exigences et budgets de tous types de clients.



Afin de satisfaire tous vos désirs et vos envies et pour optimiser l’organisation de votre événement, nous vous offrons le conseil répondant à tous vos besoins :







· Vous nous confiez votre cahier des charges et votre budget, nous recherchons les solutions appropriées et sélectionnons les différents prestataires (hôtel, restaurant, activités culturelles et sportives, autocariste, soirée a thème…)



· Nous imaginons et concevons votre événement sur mesure



· Nous sommes votre seul interlocuteur, nous négocions les tarifs selon votre budget, et vous soumettant plusieurs propositions



· Nous finalisons ensemble votre projet et le choix des prestataires



· Nous sommes présents lors de votre manifestation afin de vous accompagner et de gérer la logistique sur place,



· A la suite de votre événement, nous effectuons ensemble un débriefing complet et transmettons vos commentaires aux différents prestataires







Restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire.



Cordialement