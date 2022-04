Afd TECHNOLOGIES

Créée en 1998, AFD.TECH intervient sur des projets de conception et d'évolution des systèmes d'information et des réseaux des grandes entreprises.



Spécialisée dans les métiers des télécoms à sa création, AFD.TECH a affirmé dès 2015 son expertise dans les domaines des réseaux et du digital, pour accompagner ses clients dans leurs besoins d’innovation.



AFD.TECH met ses équipes de spécialistes, techniciens et ingénieurs au service de ses clients grands-comptes, leaders des secteurs bancaire, assurance, ferroviaire, opérateur et équipementier.



En quelques chiffres, AFD.TECH c’est 65 millions d’euros de CA, 900 collaborateurs, 450 embauches en 2016, 21 nationalités et près de 500 projets menés à ce jour !de 50 pays.



