Afdec CARTOGRAPHIE

Résumé

Un atelier qui existe depuis 1980 composé de 6 cartographes-géographes spécialisé dans la cartographie pédagogique, le tourisme, la recherche et les sciences de l'homme, l'histoire, les cartes illustrées, les plans de ville...

Présentation

6 CARTOGRAPHES-GÉOGRAPHES

Anne LE FUR

Claude DUBUT

Martine MARMOUGET

Catherine ZACHAROPOULOU

Bertrand de BRUN

Florence BONIJOL



Nous concevons et réalisons

. cartes thématiques (historiques, géographiques, touristiques, pédagogiques...)

. graphiques, diagrammes, croquis et schémas illustrés

. traitements de données (avec ou sans SIG Système d'Information Géographique)





Notre préoccupation essentielle : la pertinence de l'image réalisée en respectant les règles de la sémiologie graphique



Nos domaines d'action :

. la cartographie d'édition

. le web et le multimédia (cartes statiques, interactives ou animées)

. la recherche, les collectivités territoriales (cartes d'analyse spatiale, cartes statistiques outils de réflexion et de décision)



Notre équipe a développé une compétence toute particulière en cartographie scolaire :

20 ans de collaboration suivie avec les éditions NATHAN, et beaucoup d'autres prestations réalisées avec nombre d'éditeurs (HACHETTE, SED, CASTEILLA, HATIER,...),

ainsi que dans la présentation d'espaces touristiques pour guides (LONELY PLANET, MSM...) ou revues spécialisées (MILAN PRESSE, GRANDS REPORTAGES..)