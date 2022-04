Afef ALOUI

Je suis titulaire d’un diplôme National d’Ingénieur Agronome spécialité Production Animale : Institut Nationale Agronomique de Tunis 2014, et d’une Licence Appliquée en Sciences et Techniques Agricoles et Industries Agro-alimentaires : Ecole Supérieure d’Agriculture du Kef promotion 2011.Aussi bien, que j’ai une petite expérience acceptable qui m'a permis de créer mon propre projet dans ma région, une petite poulailler.

Motivée, sérieuse et organisée, je suis prête à accepter toutes les responsabilités. Et bien sur disponible, et je respecte énormément l'esprit d'équipe.