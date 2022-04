Afef BENRADHOUANE

Le domaine de commerce la gestion et la prise en charge des clientèles ont pour moi un grand intérêt. C'est pourquoi je me permets de vous écrire afin de vous proposer mes compétences en tant que RESPONSABLE COMMERCIAL

Titulaire d'un Brevet de technicien supérieur en informatique de gestion en cours j'ai pu acquérir de bonnes bases théoriques que j'ai ensuite mis en pratique à travers différents stages et emploi



De nature dynamique, rigoureuse et sérieuse, je fais preuve de réelles capacités d'organisation et sais adapter mes horaires en fonction des impératifs de travail et la bonne gestion avec le sens de l'analyse.