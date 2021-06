Afef CHAANBI

Je suis une jeune diplômée et je m'appelle Chaanbi Afef. Je suis à la recherche de mon premier emploi sur le marché de travail. Je suis titulaire d'une licence appliquée en Administration des affaires et du diplôme de master professionnel en Management intégré : Qualité, Sécurité et Environnement.



Au cours de mes études, j'ai réalisé plusieurs stages dans le domaine de comptabilité et de fiance au sein des différentes entreprises tel que; la Société National de Chemin de fer Tunisienne, l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports. Parallèlement de mes études en master professionnels j'ai travaillé chez un commissaire au compte. De plus, j'ai réalisé un stage dans le domaine de sécurité professionnelle au sein de l'aérogare fret import de l'Office de l'Aviation Civile des Aéroports.



Ces stages m'ont permis d'accomplir les savoirs théoriques appris au cours de ma formation et d'acquérir de nouvelles compétences, telles que la patience, l'organisation, la capacité de collaborer avec un groupe, la capacité de convaincre et de synthétiser qui me semblent indispensables pour la vie professionnelle.





Mon manque d'expérience professionnelle n'entame en rien ma volonté et me pousse, au contraire, à faire mes preuves parce que mon premier emploi va marquer le début de ma vie active, dont la réussite est entre mes mains.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Customer Relationship Management

Bulletins

Audit