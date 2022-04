Afef CHAMMEM

Je suis docteur en informatique et télécommunications avec une spécialisation en traitement d'images. Mes travaux de thèse portent sur les méthodes de tatouage robustes pour la protection des contenus vidéo stéréoscopiques.

Actuellement, je suis ingénieur de recherche et développement à l'institut Mines Télécom/ Télécom sudParis.



Mes compétences :

Android

évaluation de la qualité visuelle

Latex

Mathématiques appliquées

Cryptographie

Théorie d'information

C, C++(OpenCV)

Tatouage numérique

Java/j2ee

Simulation Monte Carlo

Matlab

traitement des contenus sétéroscopique

SQL