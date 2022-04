Afef CHARRADI

Bilog SAS est une SSII française. Notre cœur de métier historique est le développement logiciel, accompagné d'un fort contrôle qualité. Ainsi, en plus de 10 ans d'existence, nous avons à notre actif plus de 160 projets, tous livrés avec succès.



- Développement logiciel spécifique au forfait

- Assistance technique

- Contrôle qualité

- Infogérance et TMA



www.Bilog.fr





Mes compétences :

Marketing opérationnel

Études marketing

Management

Community management

Marketing produit

Marketing stratégique

E-commerce

Marketing relationnel

Dynamics CRM

ERP

Développement commercial

Communication