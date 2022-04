Afef GHARSALLI

Je suis une jeune diplômée titulaire d'un Bac + 5 en ingénierie statistique et analyse de l’information

obtenu à l’école supérieure de la Statistique et l’Analyse de l’Information de Tunis (ESSAIT).

Au cours de ma formation, j’ai pu acquérir les connaissances nécessaires dans les domaines de

l’informatique l’économie et les statistiques.



Mes compétences :

Scoring

Modélisation

Contrôle de gestion

Gestion du risque

SAS

Prezi

R

Oracle

Data mining

Intelligence artificielle

Clustering

Marketing

segmentation

SQL