Afef HAMMOUDA

SA PRÉSENTATION



Titulaire d'un diplôme nationale d'ingénieur en génie chimiques procédés.

Mes compétences s’étalent sur l’analyse, la conception, la modélisation et l’optimisation de procédés et la modélisation numérique en génie chimique qui me permettent en plus d’effectuer l’étude d’un procédé en terme de bilans massiques et énergétiques.

De plus, les nombreux travaux pratiques effectués lors de mon parcours ma formés dans diverses méthodes analytiques, ainsi que la spectroscopie UV-visible et infrarouge. Je possède également de solides connaissances en distillation, extraction, cristallisation, fluidisation, séchage, filtration, évaporation, absorption, adsorption et surtout en pétrochimie.

Les stages que j'ai réalisés m'ont permis d’acquérir de réelles capacités d’analyse et de synthèse grâce à la réalisation de nombreux rapports. C’est dans le secteur d’ingénierie des procédés chimiques que je pense avoir les meilleures opportunités de développer ma pratique du métier et de participer à des projets d’envergure ; ce qui me tient particulièrement à coeur.



Mes compétences :

Dimensionnement: Réacteurs, Colonnes, Echangeurs,

Dynamiques des fluides (Hydraulique)

Optimisation et contrôle et régulation des unités

Pétrochimie

Sécurité, Qualité, énergies renouvelables

Résistance des matériaux

Chimie analytique, organique,minerale

Opérations unitaires

MATLAB, AUTOCAD,

procédés de séparation

Traitement des déchets

Traitement des eaux

Simulations avec logiciels: Aspen Plus HYSYS