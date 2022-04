Enrichie de mes 10 années d'expérience professionnelle, de mes compétences en paie et administration du personnel ainsi qu'à travers mes missions au sein du service RH de RTE, j'ai développé une vision globale de l'entreprise.

Consciencieuse et organisée, j'ai su développer mes qualités relationnelles et m'adapter aux multiples changements légaux imposés par les nouvelles réformes sociales.