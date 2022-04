Centre d'appel à domicile spécialisé dans le courtage d’assurance recherche des Chargé(e) de prise rendez-vous et pouvant travailler de leur domicile en Tunisie en appels sortant dans le domaine de la prise de rendez-vous en mutuelle santé auprès de particuliers. Qualifications requises: - Une première expérience du télémarketing est obligatoire. - Une première expérience dans le domaine de la mutuelle est obligatoire. - Une première expérience dans le domaine de la prise de rendez-vous est obligatoire. - Une maîtrise parfaite du Français sans accent est obligatoire. - Un excellent sens commercial et une forte persuasion. - Une écoute active analyser rapidement les besoins afin de proposer une solution. Liste du matériel obligatoire : - Une liaison adsl (clé 3G non acceptés). - Un Micro-casque en USB. Veuillez nous contactez par Skype : mutuelle143