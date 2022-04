Affa MOHAMED

SOGINAF-Entreprise professionnel en jardinage, Nous réalisons tous travaux d’aménagement et entretien des jardins.



SOGINAF dispose des moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de respecter ses engagements et d'honorer les demandes de ses clients.



Découvrez l’ensemble des prestations et n’hésitez pas à nous contacter,



Prestations d’aménagement:

-Nettoyage, décapage, Terrassement

-Création de maçonnerie : allées, clôtures

-Création et plantation

-Engazonnement

-Création de bassin aquatique

-Arrosage automatique



Prestations d’entretien:

-Nettoyage de jardin, désherbage

-Ramassage de feuilles

-Tonte de pelouse

-Taille de haies et arbustes

-Arrosage

-Fleurissement





Tel : 0663329033

Email : soginaf@gmail.com