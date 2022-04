Affane AWATEF

Je suis secrétaire à la carte, je me déplace sur site ou à domicile. je palie à votre manque de personnel dans l'urgence, remplacement de congés, d'arrêts maladies, congés maternités,surcroit de travail etc... Je vous aide dans votre gestion administrative, comptable et commerciale etc... pas de panique je suis disponible, paiement à l'heure, à la demi-journée, à la journée ou un forfait mensuel etc... pas de contrat de travail aucunes charges à payer, seule une facture (fournisseur) à la fin de la mission.



Mes compétences :

Adaptabilité

Professionelle

Rigoureuse