Affian Eugene SOH

Je suis un étudiant loyal qui bris dans pas mal de domaine. J’ai été formé dans une école de génie civil dénommée ESBTP Yamoussoukro. Mais domaine de formations sont les suivants : conception et réalisation de plan à main levé et à l’ordinateur avec les logiciels Autocad ; Archicad, Architecte 3D. Aussi dimensionner la structure. Et suivre les travaux de chantier (travaux de gros œuvres).

Maitrise de logiciels informatique : Word, Excel, PowerPoint ; Photoshop.

En ce qui me concerne, je suis une personne organisé, honnête, serviable et humble. Mais dans le domaine du travail je suis très courageux et dynamique.