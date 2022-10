AFFICIENS (AGENCE DIGITALE)

Notre objectif est de permettre aux entreprises de se développer sur le web. L'idée est d'offrir un service global pour limiter les intermédiaires et ainsi faire des économies de temps et d'argent. La collaboration et la confiance sont au coeur de nos préoccupations.



Notre site internet :

https://www.afficiens.fr/



Mes compétences :

- Création de site

- Communication

- Conseil

- Web

- Marketing

- Internet

- Réseaux sociaux

- E-commerce

- Site vitrine

- Blog

- Stratégie

- Stratégie digitale