Titulaire d'un BTS en GESTION COMMERCIALE et d'une LICENCE 3 MARKETING/ MANAGEMENT, je suis vivement à la recherche d'un emploi qui rendre dans le cadre de mon domaine et qui me permettra de mettre en exergue mes compétences dans la croissance des revenus des ventes de l'entreprise et gravir des échelons.



Mes compétences :

Microsoft Word: Bon niveau

L'Internet: Bon niveau

Excel: Assez bien