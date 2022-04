Affoue Josee Marina KOUAKOU

Bonjour, je suis Mlle KOUAKOU AFFOUE JOSÉE MARINA, de formation technicienne du bâtiment. Après avoir fait des stages dans différentes structure comme la mairie de la commune de bouaflé ou je fut conductrice des travaux stagiaire de la construction d'une école primaire,aussi conductrice des travaux pour la réhabilitation du nouveau bâtiment devant abrité les locaux de la radio de la dite ville. Par ailleurs, je fut l'assistante d'un topographe pendant plus d'un an. En effet,avec le détachement de l'atelier de topographie kotokou dans la ville de bouaflé, j'ai débute comme stagiaire topographe par la suite j'ai terminé comme superviseur des équipes chargé d'organiser, de planifier et de faire le suivi des équipes.

Depuis plus de six ( 06 ) mois je travail au cabinet 2EP en tant que conseiller emploi



Mes compétences :

Gestion de projet

metre

Lecture de plan

Planification