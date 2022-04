Affoussatou KONE

Mlle KONE Affoussatou, née le 23/04/1977 à Odienné(Côte d'Ivoire)

Célibataire sans enfants

Je suis actuellement comptable à Kalimba Contruction et Décoration.

En effet je suis titulaire d'un BTS en finances comptabilité depuis 2000 à la Chambre de Commenceet de l'Industrie de Côte d'Ivoire, j'ai aussi obtenu le CEPE au groupe scolaire Nord-est de Koumassi, le BEPC en 1995 au Lycée Moderne d'Odienné et le BAC D en 1997 au Lycée Moderne d'odienné et je prends actuellement des cours du soir en finances management à l'école CESA au Plateau.

J'ai fais mon stage de validation du BTS à BLOHORN(UNILEVER),j'ai travaillé aussi à CDCI en tant que comptable temporaire au service Fournisseurs, à EDIPRESSE en tant que gestionnaire de stock et facturière, à SIGN ( Société de gestion d'espaces publicitaire)en tant que comptable, à NJCOM ( Une Régie publicitaire)en tant que sécrétaire de Direction,à l'AGENCE IMMOBILIERE KALIMBA au gestion des locataire et facturation et je suis aujourd' hui à KCD ( KALIMBA CONSTRUCTION DECORATION) une filiale de l'AGANCE KALIMBA comme Comptable.



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Dynamisme

Ponctualité

Rigeur