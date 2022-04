AFG Consulting recrute des candidats pour le leader en IDF dans le domaine de l'isolation thermique.



Avec ou sans expérience, vous voulez vous investir au sein d’une entreprise dynamique et innovante, rejoignez-nous !



Dans le cadre de son développement, la société AFG Consulting spécialisée dans le domaine de l’amélioration et de l’isolation de l’habitat, recherche plusieurs commerciaux confirmés, en CDI, pour commercialiser ses solutions innovantes de rénovation de l’habitat auprès de particuliers.



AFG Consulting a aujourd’hui une implantation stratégique en Ile-de-France et sur la région d’Evreux.



AFG Consulting possède ses propres formateurs avec une approche concrète et professionnelle de la vente directe. Chaque salarié bénéficie d’une formation adaptée en salle et d’un accompagnement sur le terrain dès le premier jour de son intégration (durée 1 à 2 mois).



Description du poste :

- Placé sous la responsabilité du directeur d’agence, vous commercialisez nos produits de rénovation et d’isolation auprès de particuliers, sur RDV fournis.

- Vous prospectez une clientèle de particuliers et développez le chiffre d’affaire de l’agence de Gennevilliers.

- Vous répondez aux besoins des clients et réalisez les objectifs demandés.



Profil et compétences :

- Vous disposez d’une première expérience réussie dans la vente directe aux particuliers, idéalement dans le domaine de l’amélioration de l’habitat.

- Vous êtes déterminé, dynamique avec un réel goût pour la relation client et le challenge.

- Vous êtes titulaire du permis B.

- Vous souhaitez rejoindre une entreprise sérieuse, expérimentée et en plein développement avec des ouvertures de secteurs prévus pour les deux ans à venir.



Une croissance à deux chiffres qui permet de financer la poursuite du développement de l’entreprise et l’accès à des opportunités de carrière exceptionnelles.



Nous vous proposons une rémunération attractive : minimum garantie + commissions + challenges et voiture de service.



Poste à pouvoir immédiatement en CDI + formation qualifiante.



Pour postuler, envoyer votre candidature à l'adresse : recrutement@afg-recrutement.fr

ou par téléphone au 01 47 91 74 09.