Afi Etonam ADETOU

Je réponds au nom de ADETOU Afi Etonam. J'ai 25ans, célibataire sans enfants et je suis Économiste. Ma formation universitaire m'a permis d'acquérir des connaissances. Mes expériences professionnelles m'ont permis d'apprendre énormément sur les aspects de l'administration d'une entreprise. Je suis jeune, dynamique, résistante au stress, persévérante et de caractère sociable, et j'aime travailler en équipe.



Mes compétences :

Collecte de données

Etude de projet

Analyse économique

Opération de saisie

Enquêtes de terrain

Suivi et évaluation