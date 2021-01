Afi Holali Ida ADJEDOMOLE

Je suis dynamique et motivée, ayant une grande capacité dadaptation et des compétences médicales.

Passionnée par la Santé Publique, plus précisément les applications de linformatique en santé, jaspire à travailler dans les domaines qui me permettront de modéliser et concevoir des systèmes dinformations hospitaliers et de veille sanitaire et des entrepôts de données. J'aimerais plutard piloter un projet informatique en santé et proposer des solutions innovantes dE-santé ; afin de contribuer à lamélioration de la prestation de soins, de la gestion du parcours de soins et de la production, du stockage et du partage de linformation médicale.