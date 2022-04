Afi Maguy Association Transformyourlife TSOPEDOR

Je suis la présidente fondatrice de l’Association Change ta vie – Transform your life. C’est

mon projet de cœur et ma mission, car je crois que Dieu nous envoie sur terre avec un talent

et un potentiel qui nous sont propres, et avec cette Association, je pense avoir trouvé ma

voie et la manière dont Dieu souhaite que je m’investisse dans le monde et dans la société.

Cette Association est un réseau de chefs d’entreprise et formateurs dont le but est d’aider

l’autre et, en même temps, de s’entre-aider mutuellement. Nous suivons tous un processus

de formation continuelle, en même temps que nous souhaitons mettre à disposition de

toute personne intéressée, nos compétences et savoir-faire dans différents domaines

d’activité.

Nous proposons des formations et stages en entreprise, surtout à des jeunes personnes en

début de carrière, qui souhaitent profiter de l’expérience que nous avons accumulé en

suivant nous-même notre parcours professionnel dès le début, parfois si difficile, jusqu’à la

réussite dont nous jouissons à présent.

Nous encourageons nos frères et sœurs restés en Afrique à découvrir leur potentiel et celui

de nos terres, à continuer de se développer n’importe où ils se trouvent. Nous leur

rappelons sans cesse à quel point nos terres sont riches et bénies.

Dieu a promis de bénir la terre sous nos pieds. C’est une métaphore que j’aime et elle

signifie que chacun peut trouver sa place là où il est, en regardant bien attentivement ceux

qui y sont parvenus et en restant connecté au mouvement. Nous souhaitons, avec notre

Association, aider des personnes restées sur nos terres à poursuivre leur parcours scolaire, à

vivre et à se nourrir mieux, à avoir accès à des meilleurs soins médicaux, à améliorer la

qualité de leur vie et à transformer leur situation professionnelle de manière à ce que cela

leur procure plus de satisfaction et prospérité.

Pour toute personne qui souhaite implanter son projet sur les terres africaines, l’Association

peut offrir conseil et aide concrète en mettant à disposition tout en réseaux de contacts et

de produits à être commercialisés.

Personnellement, je suis formée à répondre à toute question liée au e-commerce. C’est mon

domaine de compétence privilégié. J’ai créé mon entreprise de e-commerce et ma passion

pour le monde de la beauté féminine a fait que je m’oriente très vite vers la cosmétique. Je

conseille à présent des jeunes femmes souhaitant suivre le même chemin que moi. C’était

un de mes rêves quand j’ai créé ma marque de produits de beauté. Je guide leur pas dès la

création de leur boutique online, à travers le contact avec des fournisseurs et grossistes,

dans le travail avec les laboratoires qui peuvent tester la formule; je leur apprends comment

chercher et trouver des clients, je leur enseigne l’importance de déposer un nom de marque

et à promouvoir leur produit à travers la publicité.