Afid WESLATI

Je m’appelle Hafidh, j’ai 38 ans et je suis un business developer confirmé.



Mon travail c'est conquérir de nouveaux clients et maintenir une croissance exponentielle de l’activité !



Passionné par mon métier, j’aime associer crédibilité technique et force de proposition commerciale pour performer.



Aujourd'hui, je cherche à me challenger en rejoignant une équipe qui partage mon goût pour l'effort et le résultat, au poste de business developer chasseur.





Bien à vous.



07 85 10 98 47 | hdhwcommercial@gmail.com



✈En quête de nouvelles opportunités professionnelles: Ingénieur commercial new business, commercial comptes clés, ingénieur d’affaires, directeur commercial, business développer, technico-commercial, commercial grands comptes, key account manager, business developer, commercial chasseur, commercial b2b.



Mes compétences :

Vendre aux dirigeants exécutifs.

Informatique commerciale

Gestion de projets de grande envergure

Social Selling

Conquérir, apporter de la valeur et fidéliser.

Vendre aux collectivités et administrations.

Négocier et contractualiser.