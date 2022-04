Afif AIBOUT

Enseignant depuis 1977 mon service nationale comme sergent 1978 c.. instruction a Touggourt 6 mois puis mutation a Tlemcen "école des cadets" 1 ans et demi maintenant en retraite depuis 01 sep 2013 ...mes patients la plage la nature les voyages j'ai visité la France 4 fois le Maroc plusieurs fois et enfin la mec au hajj oct. 2014 ""je Ss hajj hamdoullah ....dans ces cites je veux bien avoir des bon amis et amies à mon âge pour être avec le siècle et donne des idées de prendre des nouveaux sur notre vie actuelle qui presse mais être sur la bonne trace travailler pour avoir une bonne place au paradis inchallah...merci







Mes compétences :

اكتب الشعر الملحون ومتاثر به

التقاط الصور

القصص الدينية و المواعظ

l'amitie sacrée

Référencement naturel

le foot