Afif TOUIHRI

2MT NTERNATIONAL



La société ( 2 MT INTERNATIONAL ), est une société Tunisienne totalement exportatrice spécialisée dans la fabrication des pièces mécaniques de haute précision et la construction métallique ( poste de travail , chariot à double essieux , train pour magasin , train pour chargement et déchargement , Diables , etc….) . et la commercialisation de tout produit non réglementés ( Commerce International ) .

Notre société au capital de 150.000 dinars avec plus de 600.000 dinars d’investissement

Notre unité de production est implantée dans la zone de BEN AROUS( NASSAN)( 750 m² )







SOUDURE LASER TUNISIE ET SERVICES





La technologie soudure laser permet aujourd'hui de souder, réparer, modifier des pièces tant en acier, fonte, aluminium, titane sans déformation mécanique ni zone affectée thermiquement.



Nombreux avantages du rechargement laser :

• Précision sur les épaisseurs déposées ( de 0,5 à plusieurs mm )

• Pas de limites dans les épaisseurs déposées

• Taux de dilution très faible, pureté du dépôt accrue

• Bonnes caractéristiques mécaniques (microstructure fine)

• Rapidité de réalisation

• Répétitivité de procédé

• La plus part des nuances son déposables

• Pas de porosités, ni de retassures, aucune trace de chauffe

• Pas de déformation de la pièce après rechargement,

• Pas d'effondrement des géométries environnantes,

• Rechargements possibles sur des surfaces polies miroirs, grainées chimiquement,...

• Des rechargements ponctuels, précis et dans des zones inaccessibles par d'autres procédés,

• Des reprises en usinage très rapides grâce à des surépaisseurs de dépôts maîtrisés.

Ce traitement consiste à déposer par fusion de la matière par cordons successifs sur un substrat.L'interaction faisceau/matière est réalisé sous protection gazeuse pour protéger le bain fondu et obtenir un dépôt exempt d'oxydes; ce n'est en aucun cas du collage...

La plupart des matériaux métalliques peuvent être rechargés sous faisceau laser. En collaboration avec les plus grands fournisseurs de fils d'apports, Nous sommes à présent en mesure de vous proposer des rechargements sur des inox, des aciers,..

les matériaux traités conservent leurs qualités intrinsèques