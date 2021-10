Afifa BEN MARIEM

Mon savoir-faire en procédés de transfert de chaleur de matière et de quantité de mouvement: les phénomènes de transfert de chaleur et de matière en (ou sans) mouvement, chimique ou physique (avec ou sans réactions chimiques) dans un système fermé, semi continu ou continu.



Mes études et mes expériences professionnelles constituent un atout que je souhaite exploiter au maximum et m'ont permis d'acquérir les qualités de compréhension nécessaires, tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition

Ma formation, m'a apporté des compétences techniques et connaissances théoriques et technologiques, dans plusieurs secteurs ; Mathématique, Physique, Chimique, Mécanique des Fluides, Mélange et Rhéologie des Fluides, Agitation, Transferts de Matières, Transfert Thermique (convection, conduction et rayonnement), Thermique Industrielle et Bâtiment, Technologie et Procédés Thermiques, Bilan thermique, Thermodynamique, Climatisation, Fluides Frigorigènes, Pompe à Chaleur (PAC), Chaud et Froid, Mécanique, Turbines, Pompes, Compression et Compresseur, Détente et Détenteur, Calcul, Conception et Dimensionnements des Appareils, Colonnes, Réservoirs, Réacteurs, Echangeurs Thermiques, Technique, CAO/DAO, Gestion, Technologie et Procédés de Séparations, Forage, Pétrochimie, Hydrocarbures, Raffinage, Chimie, Chimie Industrielle, Analyses physico-chimiques, Chimie Fine, Chimie Inorganique, Organique, Cosmétiques, Procédés Membranaires, Agroalimentaires et Environnement : Traitements des Eaux (potables et usées), Traitements des Effluents Gazeux, Assainissement, Traitement des Déchets, Energies Renouvelables (Solaire, Eolienne,…), Qualité, Sécurité, Hygiène, Santé,....



Mes compétences :

Thermodynamique Appliquée

Mécanique des Fluides

Transfert Thermique

Oil & Gas Génie des Procédés

Enseignement supérieur et recherche

Traitement des eaux usées et de l'eau potable

Génie des Procédés

Chimie Industrielle

Traitement des Eaux

Génie Chimique