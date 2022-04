Afifa MILADI

Je suis diplômée en Master Professionnel de sciences et techniques d'eaux spécialité en Forage , Pompage et réseaux hydraulique (Institut supérieur de sciences et techniques d'eaux à Gabes ) à Tunis .



Je suis à la recherche d'une poste dans mon domaine ( forage d'eau ou de pétrole exploitation ou production ) en France .En effet que je travaille HSE Coordinatrice dans une sociétè pétroliére ( Ulysse petroleum à Tunisie ) en alternance entre le chantier et l'adminstration avec experience 2 ans .



J’ai eu mon diplôme de Baccalauréat en 2006 avec la mention Passable . Puis,j’ai suivi mon etude en Licence 3 ans spécialité Forage et Pompage (Institut supérieur de sciences et technique d'eaux à Gabes (Tunis).J'ai eu mon diplome de Licence en 2009 . Aprés un an , j'ai suivi un Master professionnel dans la mémé établissement spécialité Forage , pompage et réseaux hydrauliques (juin 2012 Mention assez bien) .



Au cours de l'étude j'ai effectué Trois stages (l'un dans une societé de recheche et d'exploitation du pétrole 2008 (Pa Resources (DIDON)) et l'autre dans le commisariat régional de développement agriculture en 2009). Le dernier stage dans l'entreprise Tunisienne d'activité Pétrolière en 2012 .



J'ai vraiment besoin de vos conseils sur les entreprises pourront m’offrir leur aide.



Je vous serai reconnaissante.



Merci d'avance





Mes compétences :

Petroleum

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

JOB TRAINING

ArcGIS > ArcView