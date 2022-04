Afilal OMAR

Master en Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (Université de Lorraine - France)

Je n'aime rien de plus que les projets innovants et contribuer à leur haute valeur ajoutée en sachant relever des défis techniques. J'aime y répondre à la fois par la conception de solutions et par la réalisation de celles-ci.



Mes diverses expériences en tant que freelancer m'ont rendu capable de m'adapter rapidement à un nouvel environnement et d'être rapidement opérationnel.



Actuellement en poste au sein de la multinationale Yazaki Morocco en tant que Responsable Produit

Je suis en mesure d’apporter à l’entreprise dans laquelle je travaille les avantages les plus requis qui s’avèrent les résultats d’une formation polyvalente et d’une expérience pluridisciplinaire.



www.omarafilal.com



Mes compétences :

Programmation

Gestion de projet

Développement web

Système d'information

Ingénierie système

J2ee / asp.net

Réseaux informatiques & sécurité

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Industrie automobile