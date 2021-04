Afipp AFIPP

L'AFIPP est le point de rencontre des coachs, consultants, formateurs du métier du conseil en image.



Nous avons la conviction que les métiers du conseil, formation, coaching dimage et posture professionnelle permettent aux individus un épanouissement personnel et une meilleure crédibilité professionnelle grâce à une communication visuelle pertinente et une cohérence entre lêtre, le faire et le paraître.



Ainsi, nous désirons faire connaître et rayonner notre expertise dans lunivers professionnel, promouvoir les métiers de consultants en image, coachs et formateurs en image et posture professionnelle, tout en leur apportant des outils et des méthodes de professionnalisation.



Son réseau se développe aussi en Belgique depuis 2007, en Italie et aussi en Estonie.